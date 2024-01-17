МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили склад с боеприпасами боевиков

Расчет 152-мм пушек 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожил склад с боеприпасами боевиков на правом берегу Днепра, корректировка огня велась при помощи БПЛА.
2024-01-17 06:18:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили полевой склад с боеприпасами украинских боевиков на правом берегу Днепра. На опубликованных кадрах наши десантники выполняют огневую задачу.

Склад националистов уничтожен ударами из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б». Корректировать огонь помогал беспилотный летательный аппарат, он же фиксировал попадание в цель и ее уничтожение.

Артиллеристы-десантники действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Уничтожив выявленные объекты ВСУ, расчет оперативно маскирует орудие и покидает огневую позицию до получения новой задачи.

«Цели выявляет воздушная разведка. Два-три выстрела, корректировка и поражение цели. Парни справляются со своей задачей на 100%», - сообщил командир взвода, старший офицер батареи с позывным «Внук».

Ранее штурмовики группировки «Восток» зачистили окопы украинских боевиков. С воздуха прикрытие им обеспечивали операторы беспилотников.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#артиллерия #боеприпасы #спецоперация #Днепр #склад #Гиацинт-Б
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»