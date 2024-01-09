Штурм лесополосы на Южно-Донецком направлении показали с воздуха

Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток» выбили боевиков с занимаемых ими позиций в лесополосе на одном из участков Южно-Донецкого направления спецоперации. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

На них видно, как штурмовая группа пехоты одного из мотострелковых подразделений группировки отправляется на зачистку вражеских окопов. На позиции ВСУ выдвинулись под прикрытием крупнокалиберного пулемета.

«Была поставлена задача пройти по лесополосе, задачу выполнили. Слаженность ребят отличная, все друг друга понимают, все друг за друга стоят. Идем боевыми двойками, каждый работает друг с другом. После выполнения задач пару дней отдыхаем и тренируемся», - рассказал командир отделения с позывным «Кожева».

В таких штурмах прикрытие бойцам обеспечивают операторы беспилотников. С воздуха они корректируют направление движения группы и сообщают о появлении вражеских целей. Благодаря слаженным действиям бойцов, личному мужеству и выучке потерь при взятии окопов противника не допущено, все поставленные задачи выполнены.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.