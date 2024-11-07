МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Кубе полностью отключили энергосистему из-за урагана «Рафаэль»

Применяются протоколы на случай непредвиденных обстоятельств, отметили в местной сетевой и генерирующей компании.
Игнат Далакян 2024-11-07 00:15:20
© Фото: Nick Kaiser dpa Globallookpress

На Кубе полностью отключена электросистема из-за сильного ветра от урагана «Рафаэль». Об этом сообщила сетевая и генерирующая компания Union Electrica.

«Сильный ветер, вызванный очень сильным ураганом "Рафаэль", привел к отключению национальной электрической системы», - говорится в сообщении компании в соцсети Х.

В заявлении также указано, что применяются протоколы на случай непредвиденных обстоятельств.

Циклон «Рафаэль» сейчас находится у западного карибского побережья кубы и является ураганом третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, отмечает кубинский институт метеорологии. При этом скорость ветра в циклоне достигает 185 километров в час.

Ранее российское посольство на Кубе предупредило туристов о приближении шторма. Дипмиссия призвала соблюдать меры предосторожности, следовать указаниям властей, а также зарядить мобильные телефоны.

#в стране и мире #ураган #Куба #рафаэль #энергосистема
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 