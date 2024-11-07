На Кубе полностью отключили энергосистему из-за урагана «Рафаэль»

На Кубе полностью отключена электросистема из-за сильного ветра от урагана «Рафаэль». Об этом сообщила сетевая и генерирующая компания Union Electrica.

«Сильный ветер, вызванный очень сильным ураганом "Рафаэль", привел к отключению национальной электрической системы», - говорится в сообщении компании в соцсети Х.

В заявлении также указано, что применяются протоколы на случай непредвиденных обстоятельств.

Циклон «Рафаэль» сейчас находится у западного карибского побережья кубы и является ураганом третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, отмечает кубинский институт метеорологии. При этом скорость ветра в циклоне достигает 185 километров в час.

Ранее российское посольство на Кубе предупредило туристов о приближении шторма. Дипмиссия призвала соблюдать меры предосторожности, следовать указаниям властей, а также зарядить мобильные телефоны.