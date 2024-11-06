МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посольство РФ на Кубе предупредило туристов о приближении шторма

Российских туристов призвали соблюдать меры предосторожности, строго следовать указаниям властей и зарядить мобильные телефоны.
Игнат Далакян 2024-11-06 00:39:01
© Фото: Matthew Dominick NASA Globallookpress

Посольство России на Кубе предупредило туристов о надвигающемся шторме.

«На Кубу надвигается очередной тропический шторм "Рафаэль"», - говорится в телеграм-канале дипмиссии.

Отмечается, что он пройдет через западные регионы страны, включая Гавану 6 ноября во второй половине дня.

«Шторм будет сопровождаться сильными грозами и проливными дождями, в отдельных прибрежных районах возможны подтопления», - заявили в дипломатическом ведомстве.

В дипмисии призвали российских туристов соблюдать меры предосторожности, строго следовать указаниям властей и зарядить мобильные телефоны.

Ранее на Кубу обрушился ураган «Оскар». Буря унесла жизни восьми человек, еще двое получили травмы.

#в стране и мире #ураган #Куба #шторм #«буря» #Посольство РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 