Посольство РФ на Кубе предупредило туристов о приближении шторма

Посольство России на Кубе предупредило туристов о надвигающемся шторме.

«На Кубу надвигается очередной тропический шторм "Рафаэль"», - говорится в телеграм-канале дипмиссии.

Отмечается, что он пройдет через западные регионы страны, включая Гавану 6 ноября во второй половине дня.

«Шторм будет сопровождаться сильными грозами и проливными дождями, в отдельных прибрежных районах возможны подтопления», - заявили в дипломатическом ведомстве.

В дипмисии призвали российских туристов соблюдать меры предосторожности, строго следовать указаниям властей и зарядить мобильные телефоны.

Ранее на Кубу обрушился ураган «Оскар». Буря унесла жизни восьми человек, еще двое получили травмы.