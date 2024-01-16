Пленный боец ВСУ рассказал о неразберихе в военкоматах на Украине и отлове людей

Украинский пленный Олег Машталин рассказал, что на Украине в военкоматах творится неразбериха. По его словам, забирают всех подряд и отлавливают на улицах и в магазинах.

«Забирают насильно. Телефоны могут забрать, чтобы ты не мог позвонить», - рассказал военнопленный.

Самого Машталина призвали в ВСУ из города Хмельницкий в январе 2023 года. По его словам, повестки домой приходили даже после того, как его забрали в армию. Целых шесть раз.

Воинская должность военнопленного - пулеметчик. Обучение он проходил в Ровно на полигоне. Машталин также рассказал, что подготовка после мобилизации не помогла. Почти не стреляли.

Во время «контрнаступления» много товарищей погибло, рассказал пленный. Он считает, что всех их отправляют на убой. Все его сослуживцы знают, что поля заминированы, посадки пристреляны. Они понимают, что это дорога в один конец.

Под Орехово сдался в плен. На наблюдательном посту их было трое. Попали под обстрел российской артиллерии. Одного убило, второго ранило. Оставшиеся в живых сдались и поэтому выжили.

Машталин рассказывает, что когда вернется домой по обмену пленными, то его сразу же снова отправят воевать на передний край. Он считает, что лучше сесть в тюрьму, чем вернуться в армию и погибнуть.

Ранее Министерство обороны России показало кадры сдачи в плен украинских боевиков на Запорожском направлении. На видео можно заметить, как противник с поднятыми руками покидает позиции.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.