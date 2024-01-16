Минтруд проиндексирует более 40 государственных выплат с 1 февраля

В России проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций для граждан на 7,4% начиная с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заявление Минтруда РФ.

Среди затронутых выплат будут проиндексированы материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячные выплаты ветеранам, страховые выплаты, пособие по уходу за ребенком и другие меры соцподдержки.

Как утверждается, повышение выплат затронет более 20 миллионов россиян.

«По данным Минтруда России, в 2024 году коэффициент индексации составит 1,074», - отмечает RT.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об индексации пенсий в начале 2024 года. Ожидается, что повышение выплат также будет не ниже процента инфляции.