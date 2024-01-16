Жители Сахалина показали кадры последствий бушующего циклона

Жители города Северо-Курильск на Сахалине прислали «Звезде» кадры бушующего циклона, пришедшего накануне на остров.

На кадрах видно, как стихия почти замела дорожные знаки, а количества выпавших осадков уже хватило, чтобы создать сугробы по пояс. По сообщениям администрации Сахалина, порывы ветра достигают 25 метров в секунду, видимость ограничена вплоть до 20 метров. Из-за непогоды без света остались около 500 человек.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе заседания правительства области назвал ликвидацию последствий снежного циклона главной задачей и поручил задействовать для этого все доступные силы. Так, на расчистке Южно-Сахалинска задействовано 132 человека и 185 единиц техники.

«Это уже вторая сильная метель с начала года, поэтому особенно важно приложить максимум усилий для расчистки наших дворов и улиц, проездов к социально значимым объектам - нельзя накапливать снег. Держим эту работу на постоянном контроле. Всем ответственным лицам даны соответствующие поручения», - сказал Лимаренко.

ГУ МЧС России по Сахалинской области все еще рекомендует жителям не выходить за пределы населенных пунктов без особой необходимости и пережидать непогоду в домашних условиях, остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов и сооружений.

Из-за мощного циклона парализована главная воздушная гавань Южно-Сахалинска - в пресс-службе аэропорта сообщили о задержке и отмене десятка рейсов. Не смогли отправиться вовремя самолеты в Москву, Хабаровск, Шахтерск и Оху, а борта из других городов направили на запасные аэродромы для пережидания непогоды.