Десятки самолетов в аэропорту Южно-Сахалинска задерживаются из-за непогоды

Десятки рейсов из аэропорта Южно-Сахалинска задержаны или отменены из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба авиапредприятия, уточнив, что циклон принес метель и снизил видимость.

«В аэропорту "Южно-Сахалинск" мощный циклон, видимость менее 500 метров, снежная метель», - указано в сообщении.

Так, задержаны самолеты в Москву, Хабаровск, Шахтерск, Оху. Рейсы из Москвы и Хабаровска также задерживаются. Борт из Новосибирска отправлен на запасной аэродром в Хабаровск. Ряд рейсов перенесен на вторник, это касается самолетов в Петропавловск-Камчатский, Советскую Гавань, Шахтерск, Курильск и Южно-Курильск.

Ранее почти «черная» метель обрушилась на Москву. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о приближении холодного фронта.