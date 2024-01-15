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Десятки самолетов в аэропорту Южно-Сахалинска задерживаются из-за непогоды

В сообщении пресс-службы аэропорта указано, что из-за мощного циклона в регионе снежная метель, видимость составляет менее 500 метров.
Анастасия Бобылева 2024-01-15 03:50:01
© Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости

Десятки рейсов из аэропорта Южно-Сахалинска задержаны или отменены из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба авиапредприятия, уточнив, что циклон принес метель и снизил видимость.

«В аэропорту "Южно-Сахалинск" мощный циклон, видимость менее 500 метров, снежная метель», - указано в сообщении.

Так, задержаны самолеты в Москву, Хабаровск, Шахтерск, Оху. Рейсы из Москвы и Хабаровска также задерживаются. Борт из Новосибирска отправлен на запасной аэродром в Хабаровск. Ряд рейсов перенесен на вторник, это касается самолетов в Петропавловск-Камчатский, Советскую Гавань, Шахтерск, Курильск и Южно-Курильск.

Ранее почти «черная» метель обрушилась на Москву. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о приближении холодного фронта.

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