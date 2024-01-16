ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА у Петропаловки на Купянском направлении

Подразделения группировки войск «Запад» при поддержки авиации и артиллерии ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Военнослужащие ВС РФ успешно отбили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки. Также в ходе контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила три минометных расчета. Помимо этого расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» ВС РФ уничтожил пункт управления украинскими беспилотниками в районе Петропаловки.

«Потери противника на данном направлении составили до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"», - сообщил Сергей Зыбинский.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил об уничтожении пяти пунктов временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Всего ВСУ за сутки потеряли свыше 140 военнослужащих убитыми и ранеными.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.