Артиллеристы группировки войск «Днепр» поразили выявленные блиндажи ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры с боевой работой расчета самоходной гаубицы «Мста-С».

В результате противник понес потери в живой силе. По данным Минобороны, уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ. Также противник лишился штатного вооружения с боекомплектами.

Учитывая, что в небе постоянно курсируют украинские беспилотники, времени на пристрелочный выстрел мало и артиллеристы подвергаются рискам.

Данный расчет попадал под массовый огонь. Во время выполнения боевой задачи позицию наших артиллеристов вскрыла вражеская аэроразведка. В ту же секунду к гаубице направились несколько беспилотников, несущих на себе противотанковые мины, начала обстрел артиллерия ВСУ. Опыта механика-водителя хватило, чтобы вывести из-под огня бойцов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.