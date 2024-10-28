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Расчет «Мсты» поразил блиндажи ВСУ в Запорожской области

Российское оборонное ведомство сообщает, что неприятель потерял до 15 боевиков в результате артиллерийского удара.
2024-10-28 12:40:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Днепр» поразили выявленные блиндажи ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры с боевой работой расчета самоходной гаубицы «Мста-С».

В результате противник понес потери в живой силе. По данным Минобороны, уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ. Также противник лишился штатного вооружения с боекомплектами.

Учитывая, что в небе постоянно курсируют украинские беспилотники, времени на пристрелочный выстрел мало и артиллеристы подвергаются рискам.

Данный расчет попадал под массовый огонь. Во время выполнения боевой задачи позицию наших артиллеристов вскрыла вражеская аэроразведка. В ту же секунду к гаубице направились несколько беспилотников, несущих на себе противотанковые мины, начала обстрел артиллерия ВСУ. Опыта механика-водителя хватило, чтобы вывести из-под огня бойцов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #запорожская область
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