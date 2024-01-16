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Ивановские десантники сбили разведывательный дрон ВСУ «Фурия» под Артемовском

Бойцы ВДВ уничтожили вражеский БПЛА, который вел разведку вблизи российских позиций на Артемовском направлении.
2024-01-16 07:50:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили разведывательный БПЛА «Фурия» украинских боевиков. Дрон вел воздушную разведку вблизи российских позиций на Артемовском направлении.

Во время боевого дежурства наши бойцы обнаружили воздушную цель и идентифицировали ее как украинский беспилотник «Фурия». Расчет взял цель на сопровождение и уничтожил пуском ракеты из ПЗРК «Верба».

Военнослужащие расчета ПВО данного соединения ВДВ ежедневно выполняют задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава и техники от разведывательных и ударных беспилотников противника, а также ведут визуальный поиск воздушных объектов в заданных секторах. После обнаружения вражеских беспилотников, пусками ракет с временных и основных стартовых позиций десантники уничтожают летательные аппараты противника.

За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых БПЛА украинских войск.

Ранее боевой расчет «Бук-М1» сбил 15 снарядов HIMARS на Южно-Донецком направлении. Зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» способен сопровождать несколько целей и поражать их на расстоянии до 100 километров со снайперской точностью.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#спецоперация #пзрк«верба» #Фурия #Артемовское направление
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