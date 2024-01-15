Высланный из Латвии Катков назвал «геноцидом» отношение властей к пенсионерам

Власти Латвии устроили «настоящий геноцид» против российских пенсионеров, которые проживают в стране. Об этом сообщил депортированный из республики Борис Катков в разговоре с РИА Новости.

Возглавляющий в Риге ассоциацию помощи российским гражданам мужчина рассказал, что организация давала консультации по тому, как отвечать на вопросы, чтобы не высылали немедленно россиян. Катков отметил, что в случае неправильного ответа человек не может сдавать экзамен и сразу подлежит депортации.

«Геноцид настоящий. Почему? Потому что кто не сдал экзамены - лишили медицины и закрыли счета. Пенсии лишили. Все, не на что существовать», - уточнил Борис Катков.

Он отметил, что в ассоциацию помощи российским гражданам в Риге приходило много пожилых людей. По словам Каткова, их заставляют отвечать на «иезуитские» вопросы про отношение к Крыму или к той или иной ситуации.

Ранее россиянин Борис Катков рассказал «Звезде», что власти Латвии не дали ему по-человечески покинуть страну. Согласно его словам, к пенсионеру пришли в квартиру с облавой, не дав даже одеться.