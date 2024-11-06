CNN: Трамп получает 90 голосов выборщиков на голосовании

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп набирает 90 голосов выборщиков на проходящих в стране выборах. Такие данные появились в прогнозе телеканала CNN.

Стоит отметить, что результаты проходящего голосования определяются не за счет обычных избиратели, а именно коллегии выборщиков, состоящая из 538 представителей разных штатов. То есть, если того или иного кандидата поддержат свыше 50% жителей штата, он получит голоса всех его выборщиков.

Для победы по стране в целом, кандидатам необходимо набрать не менее 270 голосов этих самых выборщиков.

Ранее сообщалось о первых результатах выборов после закрытия участков в США.