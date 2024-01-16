Экипаж танка Т-90М прямой наводкой уничтожил место размещения боевиков

Танкисты Южной группировки войск на Артемовском направлении в зоне СВО уничтожили место временной дислокации украинских боевиков. Его обнаружил оператор разведывательного беспилотника.

Получив от оператора БПЛА координаты дома, в котором собралась группа из 12 украинских националистов, экипаж танка Т-90М «Прорыв» выдвинулся на позицию. Танкисты нанесли по противнику огневой удар прямой наводкой, уничтожив цель.

Выполнив задачу, наши бойцы вернулись в тыловой район, чтобы пополнить запасы топлива и перезарядиться. После этого они готовы к выполнению новых боевых заданий.

«Экипажи, которые есть, все профессиональные военные. Мы все умеем работать и прямой наводкой, и с закрытых позиций. Когда работаем прямой наводкой, в основном работаем управляемой ракетой. Разбираем блиндажи, опорники, где не может пехота пройти» - рассказал о боевой командир танкового взвода с позывным «Ганич».

Круглосуточная работа российских танкистов в зоне спецоперации позволяет оперативно поддерживать наших военнослужащих и наносить поражение противнику крупным калибром. Танковые экипажи Южной группировки войск неоднократно удостаивались высоких государственных наград и медалей МО РФ.

Ранее российские войска поразили украинскую базу горючего для военной техники. Также за последние сутки удалось нанести огневое поражение 109 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.