На границе Израиля и Египта произошла перестрелка ЦАХАЛ с вооруженными людьми

Израильские военнослужащие открыли огонь по людям на границе с Египтом в районе Ницаны. Об этом сообщила в Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«На израильско-египетской границе после инцидента в районе прохода Ницана военнослужащие открыли огонь по прибывшим с территории Египта людям, некоторые из которых были вооружены», - уточнила пресс-служба ЦАХАЛ.

Отмечается, что израильские солдаты зафиксировали попадания по вооруженным лицам. После этого ЦАХАЛ проинформировал, что в ходе перестрелки получил легкое ранение один солдат израильской армии. Его отправили в больницу для оказания медицинской помощи, проинформировав об этом семью военного.

Как сообщалось 15 января, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о скором окончании интенсивных боевых действий в секторе Газа. По его данным, он уже завершился на севере палестинского анклава. После того, как израильтяне завершат боевые задачи на юге сектора Газа, «этот этап завершится в скором времени».