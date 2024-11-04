МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

По меньшей мере 10 палестинцев погибли при обстреле сектора Газа

Один человек погиб в центральной части палестинского анклава, еще девять - на юге, к востоку от города Хан-Юнис.
Марина Крижановская 2024-11-04 06:25:06
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

В секторе Газа не менее десяти человек погибли из-за атак израильской армии. По информации катарского телеканала Al Jazeera, один палестинец погиб при ударе беспилотника, другие девять - при обстреле автоколонны.

Уточняется, что летательный объект атаковал жилой дом в лагере беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава. Кроме того, на юге сектора Газа, в окрестностях города Хан-Юнис, автоколонна с гуманитарной помощью попала под обстрел с воздуха. Помимо погибших имеются пострадавшие, но их количество не уточняется.

Также от ударов Израиля несколько человек получили ранения, среди которых ребенок. По информации репортеров, дрон обстрелял госпиталь Kamal Adwan на севере палестинского анклава и близлежащую индонезийскую больницу.

Один из ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), приведшим к многочисленным жертвам, произошел 6 октября, тогда атаке подверглась мечеть в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа.

Эскалация застарелого палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года привела к многотысячным жертвам среди мирного населения и специалистов между народных организаций.

#в стране и мире #сектор Газа #палестино-израильский конфликт #хан-юнис #лагерь Нусейрат #погибли люди
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 