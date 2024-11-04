По меньшей мере 10 палестинцев погибли при обстреле сектора Газа

В секторе Газа не менее десяти человек погибли из-за атак израильской армии. По информации катарского телеканала Al Jazeera, один палестинец погиб при ударе беспилотника, другие девять - при обстреле автоколонны.

Уточняется, что летательный объект атаковал жилой дом в лагере беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава. Кроме того, на юге сектора Газа, в окрестностях города Хан-Юнис, автоколонна с гуманитарной помощью попала под обстрел с воздуха. Помимо погибших имеются пострадавшие, но их количество не уточняется.

Также от ударов Израиля несколько человек получили ранения, среди которых ребенок. По информации репортеров, дрон обстрелял госпиталь Kamal Adwan на севере палестинского анклава и близлежащую индонезийскую больницу.

Один из ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), приведшим к многочисленным жертвам, произошел 6 октября, тогда атаке подверглась мечеть в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа.

Эскалация застарелого палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года привела к многотысячным жертвам среди мирного населения и специалистов между народных организаций.