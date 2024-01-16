Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Воронежской областью

Российские средства ПВО смогли пресечь попытку киевского режима атаковать территорию РФ. Украинские военные планировали совершить террористическую атаку при помощи беспилотников самолетного типа.

В результате над территорией Воронежской области удалось перехватить и уничтожить три украинских БПЛА.

Минобороны РФ сообщило, что киевский режим попытался совершить удар по российской территории в промежутке с 01:50 по 02:50.

Вечером 15 января средства ПВО уничтожили вражеский дрон в небе над Белгородской областью. Нападение удалось предотвратить в 20:30 по московскому времени.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.