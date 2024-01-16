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Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Воронежской областью

Военнослужащие ВС РФ перехватили и уничтожили три украинских БПЛА над Воронежской областью.
2024-01-16 03:46:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО смогли пресечь попытку киевского режима атаковать территорию РФ. Украинские военные планировали совершить террористическую атаку при помощи беспилотников самолетного типа.

В результате над территорией Воронежской области удалось перехватить и уничтожить три украинских БПЛА.

Минобороны РФ сообщило, что киевский режим попытался совершить удар по российской территории в промежутке с 01:50 по 02:50.

Вечером 15 января средства ПВО уничтожили вражеский дрон в небе над Белгородской областью. Нападение удалось предотвратить в 20:30 по московскому времени.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #пво #Воронежская область #Беспилотники ВСУ
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