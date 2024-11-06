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AP: Трамп обгоняет Харрис по числу голосов выборщиков более чем в три раза

По состоянию 03:15 мск Трамп заручился 19 голосами, а Харрис - только тремя.
Игнат Далакян 2024-11-06 03:42:59
© Фото: Jeremy Hogan Keystone Press Agency Globallookpress

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп к этой минуте опережает своего оппонента от демократов Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков на выборах президента страны. Об этом свидетельствует прогноз Associated Press.

Агентство подсчитало, что Трампу по состоянию на 03:15 по московскому времени удалось заручиться 19 голосами, а Харрис -только тремя.

Выборы президента США проходят во вторник. Республиканскую партию на них представляет бывший президент Дональд Трамп, а Демократическую - нынешний вице-президент Камала Харрис.

Ранее были опубликованы первые результаты выборов после закрытия избирательных участков в США. Дональд Трамп лидировал в штатах Индиана и Кентукки.

#в стране и мире #сша #Выборы #Дональд Трамп #Камала Харрис #Выборы президента #голоса
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