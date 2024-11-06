RCP: Трамп обогнал Харрис в большинстве колеблющихся штатов

Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп начал обгонять вице-президента Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов. Такие данные опубликовал сайт RealClearPolitics.

По данным исследования, экс-президент США имеет преимущество над своей оппоненткой в пяти штатах: на 2,8% он перегоняет Харрис в Аризоне. В Джорджии у Трампа голосов на 1,3% больше чем у Харрис. Еще на 1,2% у него преимущество в Северной Королине, на 0,6 в Неваде и на 0,4 в Пенсильвании.

При этом Харрис сохраняет небольшое преимущество над Трампом в 0,5% в штате Мичиган и 0,4% в Висконсине. По мнению аналитиков, при сохранении текущей динамики у кандидата от республиканцев есть большие шансы на победу, пишет 360.

Ранее сообщалось, что политологи не смогут предсказать, кто победит на предстоящих выборах в США.