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RCP: Трамп обогнал Харрис в большинстве колеблющихся штатов

По данным опроса, кандидат от Республиканцев опередил свою оппонентку в том числе на 2,8% в Аризоне, на 1,3 - в Джорджии.
Глеб Владовский 2024-11-06 01:35:57
© Фото: Jeremy Hogan Keystone Press Agency Globallookpress

Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп начал обгонять вице-президента Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов. Такие данные опубликовал сайт RealClearPolitics.

По данным исследования, экс-президент США имеет преимущество над своей оппоненткой в пяти штатах: на 2,8% он перегоняет Харрис в Аризоне. В Джорджии у Трампа голосов на 1,3% больше чем у Харрис. Еще на 1,2% у него преимущество в Северной Королине, на 0,6 в Неваде и на 0,4 в Пенсильвании.

При этом Харрис сохраняет небольшое преимущество над Трампом в 0,5% в штате Мичиган и 0,4% в Висконсине. По мнению аналитиков, при сохранении текущей динамики у кандидата от республиканцев есть большие шансы на победу, пишет 360.

Ранее сообщалось, что политологи не смогут предсказать, кто победит на предстоящих выборах в США.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Камала Харрис #президентские выборы в сша
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