МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Житель Украины прогнал военкомов с помощью ружья и зажигательной смесью

Сотрудники военкомов прибыли для проверки документов у мужчины, но тот отказался подчиниться, аргументировав, что только полицейские в праве это делать.
Глеб Владовский 2024-11-06 02:12:47
© Фото: Martin Moxter httpimagebroker.com#search Globallookpress

Житель Украины встретил сотрудников ТЦК  вооружившись ружьем и бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщило агентство «Страна».

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Лиховка на Днепропетровской области. Военкомы потребовали у мужчины предъявить документы для проверки. Однако тот отказался, заявив, что только полицейские.

При очередной попытке это сделать мужчина встретил сотрудников ТЦК, вооружившись ружьем и бутылками с зажигательной смесью. Местный житель пригрозил поджечь автомобиль военкомов, тем самым прогнав их со своей территории, пишет Life.

Ранее на Украине заявили о провале плана по мобилизации и о невозможности выполнить его до конца нынешнего года.

#в стране и мире #Украина #мобилизация #Днепропетровская область #тцк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 