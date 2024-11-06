Житель Украины прогнал военкомов с помощью ружья и зажигательной смесью

Житель Украины встретил сотрудников ТЦК вооружившись ружьем и бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщило агентство «Страна».

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Лиховка на Днепропетровской области. Военкомы потребовали у мужчины предъявить документы для проверки. Однако тот отказался, заявив, что только полицейские.

При очередной попытке это сделать мужчина встретил сотрудников ТЦК, вооружившись ружьем и бутылками с зажигательной смесью. Местный житель пригрозил поджечь автомобиль военкомов, тем самым прогнав их со своей территории, пишет Life.

Ранее на Украине заявили о провале плана по мобилизации и о невозможности выполнить его до конца нынешнего года.