Украинские боевики нанесли удары по Горловке и Ясиноватскому району

Украинские националисты обстреляли Горловку представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:40 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в одном из сообщений ведомства.

В других речь идет о семи снарядах, выпущенных по Никитовскому району Горловки. Враг совершал атаки с 18:55 по 22:35.

Украинские националисты регулярно обстреливают мирные населенные пункты ДНР и ЛНР. При атаках они часто используют кассетные боеприпасы. Так, 14 января два из 12 снарядов, выпущенных по Горловке и Донецку, оказались кассетными.