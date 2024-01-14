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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку 12 разнокалиберными снарядами

С 16:20 по 20:25 боевики ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 12 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, два из которых были кассетными.
Дарина Криц 2024-01-14 23:33:01
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Украинские националисты обстреляли Донецк и Горловку разнокалиберными снарядами - 152 и 155 миллиметров. Начиная, с 16:20 по местному времени, они выпустили по двум населенным пунктам 12 боеприпасов. Об этом рассказали в представительстве ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

В основном от обстрела боевиков ВСУ пострадал Никитовский район Горловки, по нему выпустили девять снарядов. В 16:20 ВСУ три снаряда калибра 155 миллиметров, затем в 19:20 два таких же снаряда, но уже кассетных. В 20:25 боевики обстреляли Горловку четырьмя 152-мм снарядами. Все обстрелы осуществлялись из населенного пункта Дзержинск.

В 19:30 обстрелу подвергся Донецк, по Петровскому району города украинские боевики выпустили три 155-мм снаряда. противник вел обстрел из населенного пункта Кураховка.

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