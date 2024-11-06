ЦАХАЛ заявила о готовности к возможному расширению операции в Ливане

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви объявил о готовности военных расширить сферу влияния на территории Ливана в случае необходимости.
«Вместе с дипломатическими усилиями по достижению договоренностей в Ливане нам нужно продолжить составление планов о продолжении боев в Ливане, в том числе с учетом расширения и углубления наземных маневров. Мы активируем эти планы в случае нужды» - сообщает Халеви.
В Генштабе отметили, что для минимизации рисков смертности мирных жителей во время обстрела ЦАХАЛ предупреждали заранее о готовящихся атаках.
Тем временем ЦАХАЛ продолжает ежедневные удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана. Сообщается, что вооруженные силы атаковали район Дахия в Бейруте, который считается основным центром шиитов.
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