ЦАХАЛ заявила о готовности к возможному расширению операции в Ливане

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви объявил о готовности военных расширить сферу влияния на территории Ливана в случае необходимости.

«Вместе с дипломатическими усилиями по достижению договоренностей в Ливане нам нужно продолжить составление планов о продолжении боев в Ливане, в том числе с учетом расширения и углубления наземных маневров. Мы активируем эти планы в случае нужды» - сообщает Халеви.

В Генштабе отметили, что для минимизации рисков смертности мирных жителей во время обстрела ЦАХАЛ предупреждали заранее о готовящихся атаках.

Тем временем ЦАХАЛ продолжает ежедневные удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана. Сообщается, что вооруженные силы атаковали район Дахия в Бейруте, который считается основным центром шиитов.