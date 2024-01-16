Бойцы из Белоруссии пройдут подготовку в учебном центре Нижегородской области

Военнослужащие ВС Белоруссии прибыли в Центр боевой подготовки в Нижегородской области. Там будущие инструкторы будут месяц обучаться , чтобы потом внедрять военный опыт в составе белорусских подразделений, сообщили в Минобороны России.

Центр подготовки рассчитан для обучения сухопутных, воздушно-десантных войск, а также для береговых войск ВМФ. Готовность всех объектов лично проверил заместитель Министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Белорусских военных будут учить, опираясь на опыт российских бойцов, полученный в ходе спецоперации.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал соглашение с Республикой Беларусь о создании учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих дружественных государств. В рамках учений бойцы будут совершенствовать уровень слаженной работы.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.