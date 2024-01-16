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Фомин и Евкуров провели встречу с Министром нацобороны Нигера Моди

В ходе рабочей встречи министры обороны России и Нигера наметили перспективы дальнейшего взаимодействия двух стран.
Елизавета Егорова 2024-01-16 22:49:01
© Фото: mod_russia Telegram

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин вместе с генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым встретились с Министром национальной обороны Республики Нигер корпусным генералом Салифу Моди.

В ходе рабочей встречи министры договорились о совместной работе по стабилизации ситуации в регионе, а также выявили положительный рост двусторонних военных и военно-технических контактов.

«Стороны отметили важность развития российско-нигерийских отношений в оборонной сфере и согласились активизировать совместные действия по стабилизации ситуации в регионе», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В МО РФ подтвердили готовность продолжать вести диалог с Нигером для улучшения боеготовности национальных вооруженных сил Республики.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с коллегой из Ирана Мохаммадом Аштиани. Стороны обсудили региональную безопасность. В МО РФ заявили, что сейчас готовится к подписанию большой межгосударственный договор.

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