Штурмовики группировки войск «Центр» завершили интенсивную подготовку

Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Центр» завершили курс интенсивной боевой и тактической подготовки. После этого они отправятся выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. В частности, штурмовики отработали навыки ведения ближнего боя с различными видами вооружения.

Военнослужащих готовили инструкторы с богатым боевым опытом.

«Учим ребят правильно работать со своим оружием. Обучаем работе малых групп, используя различные укрепления, будь то городские постройки или лесной массив. Многие ребята приезжают сюда заряженными, понимают, зачем они сюда едут. Конечно, работать с ними приходится довольно плотно, усердно, но ребята быстро воспринимают всю информацию», - рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным «Шах».

Среди обучающихся есть военнослужащие, которые недавно подписали военный контракт. Бойцы прокачивают навыки правильного перемещения в составе групп, прикрытия и ведения непрерывного огня для подавления противника. Особое внимание уделяется боевой работе подразделения при проверке окопов, блиндажей, опорных и наблюдательных пунктов противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.