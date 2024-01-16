Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будет спад заболеваемости гриппом А

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость гриппом А в России должна пойти на спад через три недели. Такие прогнозы дают эксперты ведомства.

«Прогноз, что волна, связанная с вирусом гриппа А, уйдет недели через три, наши эксперты дают»,- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в первую неделю 2024 года люди реже обращались к врачам и лечились дома, из-за этого число зарегистрированных заболеваний снизилось. Отрицательная динамика наблюдалась на второй неделе текущего года.

Попова подчеркнула, что сейчас все чаще стали выявлять случаи, когда у пациентов находят и вирус, и бактерии.

Ранее стало известно, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошлой неделе повысилась на 78% по сравнению с предыдущей. В России зафиксировали за этот период 939 тысяч случаев заражения.