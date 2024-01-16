Путин призвал регионы подумать над сохранением сплоченности после СВО

Президент России Владимир Путин обратился к главам муниципальных образований РФ с просьбой подумать, как можно сохранить ту сплоченность в обществе, которая появилась во время спецоперации на Украине, и после ее окончания.

«Но от вас (глав муниципальных образований. - Прим. ред.) даже, наверное, больше зависит сохранение такого состояния общества, состояние сплоченности, чем от кого бы то ни было. Давайте подумаем над этим, это действительно важно», - сказал президент на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

О сплоченности русских людей Путину рассказали вдовы солдат, не вернувших с поля боя, во время их встречи в канун Рождества. По мнению российского лидера, это проявление национального характера. Над сохранением единения стоит подумать не только на федеральном уровне, но и на региональном.

Напомним, что в канун христианского праздника Путин встретился с родственниками погибших на СВО военнослужащих. Он заверил, что всегда будет рядом с ними и поздравил их с праздником.