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Путин: политика Украины может поставить под вопрос ее государственность

Украинское контрнаступление провалилось, а инициатива на поле боя полностью находится в руках России, заявил Владимир Путин.
Елизавета Егорова 2024-01-16 19:37:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Государственность Украины может оказаться под ударом из-за проводимой киевскими властями политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

«...украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. Но это будет их зона ответственности, результат их политики», - заявил президент.

Путин отметил, что украинское контрнаступление провалилось, а инициатива на поле боя полностью находится в руках российских Вооруженных сил. По словам президента, если так будет продолжаться, то Украина рискует потерять свою государственность.

Ранее российский лидер назвал киевскую «формулу мира» запретительным требованием для переговоров. Он напомнил, что Украина сама отказалась от мирных переговоров с РФ.

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