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Поисковик Google перестал указывать места для голосований за Трампа

В корпорации признали наличие ошибки в поисковике и пообещали ее исправить.
Глеб Владовский 2024-11-06 01:09:46
© Фото: IMAGO MICHAEL BIHLMAYER Globallookpress

Корпорация Google пообещала исправить ошибку, из-за которой поисковик не указывает места, где можно проголосовать за Дональда Трампа. Соответствующее заявление опубликовано в соцсетях.

«Проблема будет устранена. Обращаем внимание на то, что мало кто ищет участки для голосования таким образом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковик работает исправно в случаях, когда кто-то хочет отдать свой голос за Камалу Харрис. Объяснили это тем, что фамилия кандидата от Демократов созвучна с округом в штате Техас.

На проблему также обратил американский бизнесмен Илон Маск, назвав это попыткой «вмешательства в выборы».

Ранее сообщалось, что кандидаты на пост главы государства получили свои первые три голоса.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Камала Харрис #Google #президентские выборы в сша
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