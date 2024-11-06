Поисковик Google перестал указывать места для голосований за Трампа

Корпорация Google пообещала исправить ошибку, из-за которой поисковик не указывает места, где можно проголосовать за Дональда Трампа. Соответствующее заявление опубликовано в соцсетях.

«Проблема будет устранена. Обращаем внимание на то, что мало кто ищет участки для голосования таким образом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковик работает исправно в случаях, когда кто-то хочет отдать свой голос за Камалу Харрис. Объяснили это тем, что фамилия кандидата от Демократов созвучна с округом в штате Техас.

На проблему также обратил американский бизнесмен Илон Маск, назвав это попыткой «вмешательства в выборы».

Ранее сообщалось, что кандидаты на пост главы государства получили свои первые три голоса.