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Трамп и Харрис получили по три первых голоса на выборах президента

Жители крошечного поселения на севере штата Нью-Гэмпшир близ американо-канадской границы отдали по три голоса за Трампа и Харрис.
Марина Крижановская 2024-11-05 11:16:16
© Фото: Maik Meyer, Keystone Press Agency, Global Look Press

В США стали известны первые результаты на проходящих 5 ноября выборах президента. Свои голоса за одного из двух кандидатов уже успели отдать жители штата Нью-Гэмпшир из поселения Диксвилл-Нотч. Оно расположено на границе с Канадой и является самым маленьким во всех Соединенных Штатах.

Как сообщает «360», кандидаты от Республиканской партии Дональд Трамп и от Демократической партии Камала Харрис получили по три голоса в этом поселении. Всего в качестве избирателей там числятся шесть человек.

Избирательный участок Диксвилл-Нотч открылся самым первым в стране - в 00.00 по местному времени (08.00 мск). Телеканал CNN отмечает, что свои голоса отдали четыре республиканца и два незаявленных избирателя. По традиции, идущей с 1960 года, после проведения голосования избирательный участок сразу же закрыли.

Напомним, что 5 ноября во всех американских штатах пройдут президентские выборы. Сутками ранее в досрочном голосовании уже приняли участие более 78 миллионов американцев. Как минимум 42,6 миллиона человек отдали голос лично, придя на избирательные участки, еще 35,3 миллиона голосовали по почте.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Камала Харрис #выборы США #результаты голосования #выборы-2024
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