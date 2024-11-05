Трамп и Харрис получили по три первых голоса на выборах президента

В США стали известны первые результаты на проходящих 5 ноября выборах президента. Свои голоса за одного из двух кандидатов уже успели отдать жители штата Нью-Гэмпшир из поселения Диксвилл-Нотч. Оно расположено на границе с Канадой и является самым маленьким во всех Соединенных Штатах.

Как сообщает «360», кандидаты от Республиканской партии Дональд Трамп и от Демократической партии Камала Харрис получили по три голоса в этом поселении. Всего в качестве избирателей там числятся шесть человек.

Избирательный участок Диксвилл-Нотч открылся самым первым в стране - в 00.00 по местному времени (08.00 мск). Телеканал CNN отмечает, что свои голоса отдали четыре республиканца и два незаявленных избирателя. По традиции, идущей с 1960 года, после проведения голосования избирательный участок сразу же закрыли.

Напомним, что 5 ноября во всех американских штатах пройдут президентские выборы. Сутками ранее в досрочном голосовании уже приняли участие более 78 миллионов американцев. Как минимум 42,6 миллиона человек отдали голос лично, придя на избирательные участки, еще 35,3 миллиона голосовали по почте.