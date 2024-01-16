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Путин на муниципальном форуме вспомнил старый анекдот про сыр и сосиски

Глава государства отметил, что в России сейчас есть и продукты первой необходимости, и деликатесы.
Ирина Елагина 2024-01-16 18:11:01
© Фото: пресс-служба президента РФ © Видео: пресс-служба президента РФ

В России нет дефицита как простых продуктов питания, так и деликатесов. В этом на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина - сила России» убедился президент страны Владимир Путин и к месту вспомнил анекдот.

«"У вас сыр с плесенью есть?" - "Нет. Сосиски есть"», - рассказал Путин.

Поводом для шутки стало выступление главы администрации Бобровского района Анатолия Балбекова. Он отметил, что в Воронежской области выпускается вся продукция от картошки до 60 видов сыра, в том числе с голубой плесенью.

«Слава богу, у нас с голубой плесенью сыр есть и сосиски тоже высшего качества», - подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что сегодня Путин подписал указ о почетном звании «Заслуженный работник местного самоуправления», которым будут награждаться достойные сотрудники муниципалитетов.

#Владимир Путин #продукты #Антироссийские санкции #сосиски #Сельское хозяйство #сыр #смех
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