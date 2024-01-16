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Путин учредил звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

Новое почетное звание призвано совершенствовать наградную систему страны.
Ирина Елагина 2024-01-16 11:35:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ, учреждающий в стране новое почетное звание - «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Это звание смогут получать руководящие и рядовые муниципальные служащие и иные работники органов местного самоуправления за особые заслуги при длительном - не менее 20 лет - профильном стаже и наличии отраслевых наград. Кроме того, этого звания могут удостоить работников некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие местного самоуправления.

Указ, как говорится в пояснении к документу, призван совершенствовать государственную наградную систему: новое звание пополнит большой перечень почетных наименований, среди которых заслуженные деятели культуры, высшей школы, ОПК и т. д.

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