Песков заявил, что будущий президент РФ будет как Путин

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые» ответил на вопрос о том, каким он видит будущего лидера РФ. По его словам, новый президент будет таким же, как Владимир Путин.

«Такой же, как Путин. И в любом случае такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам», - добавил он.

Песков также сказал, что ему неизвестно, планирует ли Путин поздравлять с переизбранием бывшего американского президента Дональда Трампа. Он напомнил, что Штаты прямо и косвенно вовлечены в противостояние с Россией.