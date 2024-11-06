МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков заявил, что будущий президент РФ будет как Путин

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что от россиян зависит, кем будет новый президент.
Анастасия Бобылева 2024-11-06 18:38:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые» ответил на вопрос о том, каким он видит будущего лидера РФ. По его словам, новый президент будет таким же, как Владимир Путин.

«Такой же, как Путин. И в любом случае такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам», - добавил он.

Песков также сказал, что ему неизвестно, планирует ли Путин поздравлять с переизбранием бывшего американского президента Дональда Трампа. Он напомнил, что Штаты прямо и косвенно вовлечены в противостояние с Россией.

#в стране и мире #Владимир Путин #Дмитрий Песков #президент РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 