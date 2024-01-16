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Путин: ВСУ бьют по мирным, чтобы показать спонсорам способность что-то сделать

Владимир Путин отметил, что украинская сторона таким образом хочет продемонстрировать, что она якобы в состоянии отвечать на действия России. Но РФ действует высокоточным оружием, а Украина стреляет по площадям.
Тимур Шерзад 2024-01-16 18:21:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что украинские боевики бьют по гражданским объектам, чтобы показать своим спонсорам способность хоть что-то сделать. Он сообщил это на встрече с главами муниципальных образований регионов. 

Путин отметил, что киевский режим должен продемонстрировать своему народу и спонсорам, которые дают деньги на оружие и боеприпасы, способность якобы отвечать на действия России по демилитаризации. 

Владимир Путин подчеркнул, что между действиями России и Украины есть принципиальная разница. Россия стремится получить военный эффект, тщательно выбирая цели и используя высокоточное оружие. 

Украина же, как заметил президент, бьет неизбирательно оружием, которое стреляет по площадям, из которого невозможно точно навестись. В качестве примера Путин привел удар по центру Белгорода, нанесенный перед Новым годом реактивными системами залпового огня - в этом не было совершенно никакого военного смысла. 

Ранее президент России назвал стальными людьми местных чиновников в новых регионах страны.

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