Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что украинские боевики бьют по гражданским объектам, чтобы показать своим спонсорам способность хоть что-то сделать. Он сообщил это на встрече с главами муниципальных образований регионов.

Путин отметил, что киевский режим должен продемонстрировать своему народу и спонсорам, которые дают деньги на оружие и боеприпасы, способность якобы отвечать на действия России по демилитаризации.

Владимир Путин подчеркнул, что между действиями России и Украины есть принципиальная разница. Россия стремится получить военный эффект, тщательно выбирая цели и используя высокоточное оружие.

Украина же, как заметил президент, бьет неизбирательно оружием, которое стреляет по площадям, из которого невозможно точно навестись. В качестве примера Путин привел удар по центру Белгорода, нанесенный перед Новым годом реактивными системами залпового огня - в этом не было совершенно никакого военного смысла.

Ранее президент России назвал стальными людьми местных чиновников в новых регионах страны.