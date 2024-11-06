Вильфанд предупредил о резком понижении температуры на Урале

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о циклоне, который принес снег и сильный ветер в ряд регионов на Урале. По его словам, низкая температура продержится до выходных, причем на юге Урала будет холоднее, чем на севере.

«Снег, мокрый снег, усиление ветра до 15-18 метров в секунду. И с завтрашнего дня заметное понижение температуры. Особенно в Челябинской и Свердловской областях, там ночные температуры будут доходить до -14 градусов. Как ни странно, на юге Урала будет холоднее, чем на севере», - сообщил он.

Однако позже, когда циклон пройдет, ожидается потепление. Уже в выходные температура станет типичной для ноября - ночью около -5...-7 градусов, а днем около 0 градусов.

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал, когда в Центральной России растает снег. Он сообщил, что с 7 ноября в Москве днем и ночью будет сохраняться плюсовая температура, поэтому к 8 ноября земля полностью освободится от снежного покрова.