Метеоролог Шувалов сообщил, когда в центральной России растает снег

Метеоролог Александр Шувалов рассказал, какую погоду следует ожидать жителям средней полосы России на этой неделе. По его словам, уже к 6 ноября в северо-западной части страны станет теплее.

«Для средней полосы России, на северо-западе - Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород - морозы уйдут уже послезавтра, 6 ноября. В Москве к вечеру 6 ноября потеплеет», - заверил он.

Днем 6 ноября в Москве может быть до +4 градусов, а после 7 ноября плюсовая температура будет сохраняться и днем, и ночью. Соответственно, снег начнет интенсивно таять и уже с 8 ноября земля полностью освободится от него, сообщил метеоролог.

Ранее в Москве выпало рекордное количество осадков за сутки. Показатель на 55% превысил норму, как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.