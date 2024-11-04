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Метеоролог Шувалов сообщил, когда в центральной России растает снег

Эксперт рассказал, что с 7 ноября плюсовая температура в Москве будет сохраняться и днем, и ночью, поэтому снег быстро растает.
Анастасия Бобылева 2024-11-04 15:58:28
© Фото: © YAROCKY_RUSLAN URA.RU Global Look Press © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Метеоролог Александр Шувалов рассказал, какую погоду следует ожидать жителям средней полосы России на этой неделе. По его словам, уже к 6 ноября в северо-западной части страны станет теплее.

«Для средней полосы России, на северо-западе - Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород - морозы уйдут уже послезавтра, 6 ноября. В Москве к вечеру 6 ноября потеплеет», - заверил он.

Днем 6 ноября в Москве может быть до +4 градусов,  а после 7 ноября плюсовая температура будет сохраняться и днем, и ночью. Соответственно, снег начнет интенсивно таять и уже с 8 ноября земля полностью освободится от него, сообщил метеоролог.

Ранее в Москве выпало рекордное количество осадков за сутки. Показатель на 55% превысил норму, как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

#в стране и мире #Погода #снег #метеоролог
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