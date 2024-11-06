Врач: распространение вируса Коксаки возможно и в зимний период

Врач-лаборант Ольга Уланкина заявила, что инфекцией, вызванной Коксаки, часто заражаются в теплое время года. Об этом передает RT.

Как пояснила врач, летом люди больше всего взаимодействуют с бактериями: через водоемы и фрукты и овощи, не промытыми тщательно, либо промытыми зараженной водой.

«Люди часто ездят в тёплые страны и «привозят» заболевание домой, где заражают близких. Особенно быстро болезнь распространяется в детских учреждениях: детских садах, школах, кружках. Это связано с тем, что у детей ещё не сформирован иммунитет и они очень уязвимы к любым возбудителям» - отмечает эксперт.

Недавно врач рассказал, в каких случаях вирус Коксаки приводит к летальному исходу. Преимущественно вирусом заражаются дети, пожилые и взрослые, страдающие хроническими заболеваниями.