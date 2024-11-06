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Чибис объяснил, как Северный морской путь изменит мировую торговлю

По мнению Андрея Чибиса, развитие Северного пути выгодно как с точки зрения военной безопасности, так и экономически.
Анастасия Бобылева 2024-11-06 17:20:29
© Фото: © Cfoto Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объяснил, почему для России так важно с экономической и военной точки зрения развивать Северный морской путь. По его словам, проекты в Арктике «кормят» страну, так как составляют 15% внутреннего валового продукта.

Он отметил, что именно там находятся запасы углеводородов, редкоземельных металлов и других полезных ресурсов. По его мнению, необходимо защитить эту территорию и находящиеся там ресурсы.

Другая причина состоит в том, что сейчас Севморпуть является альтернативным транспортным коридором для торговли. Если сделать его конкурентоспособным, вектор мировой торговли можно сместить в Арктику.

«Раскатка Севморпути сместит вектор мировой торговли для многих стран в Арктику. Для нашей страны это принципиально важный коридор, чтобы вывозить и продавать нашу продукцию дружественным странам и на рынки Азии», - считает Чибис.

Ранее экономист Дмитрий Журавлев заявил, что, вкладываясь в Арктику, можно получить прибыль, поэтому регион играет важнейшую роль с точки зрения экономики. Он рассказал, что для США борьба с Россией за арктические ресурсы сродни космической гонке.

#Экономика #Северный морской путь #наш эксклюзив #андрей чибис
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