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Эксперт заявил, что для США борьба за Арктику сродни космической гонке

По мнению экономиста Дмитрия Журавлева, основное противостояние развернется за арктические ресурсы и транспортный потенциал региона.
Ян Брацкий 2024-10-04 14:43:12
© Фото: Rosatom via Globallookpress.com © Видео: ТРК «Звезда»

Власти США считают противостояние с Россией за арктические ресурсы второй битвой за космос. Таким мнением со «Звездой» поделился научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

«В современном мире много денег и мало мест, куда их можно вложить. Арктика - один из трех макрорегионов, который может поглотить современные деньги. Это место, вкладывая в которое можно получить прибыль», - объяснил Журавлев.

Сегодня Арктический регион играет важнейшую роль с точки зрения экономики, добавил эксперт. Речь не только о добыче полезных ископаемых, но и о транспортировке грузов.

«Арктика - это огромная кладовая. Сейчас рассматриваются углеводороды, но в ней есть все. А третье - это важнейшая транспортная артерия, самый эффективный путь доставки товаров из Европы в Азию. Это Севморпуть, и американцы это знают. Для них любые способы ослабить наше влияние приемлемы. Они это делали и будут делать дальше», - добавил Журавлев.

Ранее Владимир Путин заявил о существенном росте грузопотока по Северному морскому пути. Глава государства пообещал и дальше развивать это направление, в том числе за счет активного освоения арктических месторождений.

Как отметил российский лидер, два года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы и сейчас в этой схеме задействованы 14 портов Северо-Западного региона, Арктики и Дальнего Востока. По итогам прошлого года их совокупная мощность превысила 40 миллионов тонн.

#Россия #Экономика #арктика #сша #Северный морской путь #наш эксклюзив
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