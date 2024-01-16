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Мутко заявил, что цены на новостройки в 2024 году могут перестать расти

По информации Мутко, в 2024 году ожидается снижение цен на вторичное жилье.
Ирина Елагина 2024-01-16 16:44:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Гендиректор государственной компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко поделился прогнозом цен на российском рынке недвижимости в 2024 году в интервью телеканалу «Россия 24».

По данным Мутко, цены на новостройки в 2024 году могут стабилизироваться, а стоимость квартир на вторничном рынке жилья даже снизится.

«Спрос будет несколько сокращаться, и цены на жилье на вторичном рынке как минимум могут пойти вниз, на первичном цены стабилизируются, и рост будет ограниченным», - отметил Мутко.

Напомним, что в прошлом году президент России Владимир Путин на встрече с Виталием Мутко предложил проработать тему льготной покупки квартир на вторичном рынке, чтобы стимулировать жилищное строительство.

Ранее сообщалось, что военнослужащим в зоне СВО выдают сертификаты на получение льготной ипотеки.

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