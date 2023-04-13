Путин обсудил с Мутко льготы на покупку вторичного жилья

Виталий Мутко отметил, что цены на жилье на вторичном рынке ниже, чем на первичном.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой государственной компании «Дом.РФ» Виталием Мутко. Российский лидер обсудил с Мутко тему льготной покупки квартир на вторичном рынке. Глава государства утверждает, что такая мера будет стимулировать отечественную сферу строительства.

«Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», - заметил Путин.

В ответ на это глава «Дом.РФ» подчеркнул, что цены на жилье на вторичном рынке ниже, чем на первичном, поэтому россияне охотнее выбирают такие квартиры для покупки. Путин в свою очередь сказал, что все равно «это будет подталкивать строительство».

Ранее стало известно, что россиян планируют обязать впускать работников жилищно-коммунального хозяйства в свои дома для того, чтобы они могли установить и обслужить умные счетчики.