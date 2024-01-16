Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала удаление мемориальной надписи о бомбардировке Дрездена ВВС Британии и США очередным актом исторического вандализма. По ее словам, само нападение, совершенное в феврале 1945 года, было «устрашающим» и «граничащим с военным преступлением».

«Очередной акт исторического вандализма прямо сейчас происходит в немецком Дрездене <...> Было принято решение подвергнуть совершенно непропорциональной, устрашающей и граничащей с военным преступлением бомбардировке мирные кварталы Дрездена», - говорится в сообщении Захаровой в Telegram-канале МИД.

Мария Захарова подчеркнула, что нападение на Дрезден было в рамках плана - США и Великобритания хотели «максимально» разбомбить города, которые будут находиться в зоне советского влияния.

Представитель МИД добавила, что еще одной причиной атак было желание произвести впечатление на Москву. По такой же логике союзники действовали, когда сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Напомним, что в Дрездене удалили надпись в память жертв бомбардировки города 13 и 14 февраля 1945 года. На место происшествия стали приносить цветы и свечи. Городские власти назвали демонтаж «плановой реконструкцией».