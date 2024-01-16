В Дрездене исчезла надпись о бомбардировке города ВВС Британии и США в 1945 году

В Дрездене удалили мемориальную надпись о бомбардировке города американскими и британскими ВВС в феврале 1945 года. Об этом сообщают немецкие средства массовой информации.

«В Дрездене сносят надпись в память жертв бомбардировок союзников. Сначала было сказано, что мы ничего не знаем, но теперь все происходит "по плану"», - пишет издание Ein Prozent.

Свечи и цветы стали появляться на месте пропавшей надписи о бомбардировке города ВВС США и Великобритании. Власти Дрездена объяснили демонтаж надписи «плановой реконструкцией», однако подробностей не привели.

По различным оценкам, во время бомбардировки в Дрездене погибло от 100 до 300 тысяч человек. В основном это были мирные жители. Большая часть города была разрушена во время авиабомбардировки.

Ковровая бомбардировка Дрездена в феврале 1945 года стала самой жестокой акцией союзников во время Второй мировой войны. Около 1 400 бомбардировщиков и до 1 000 истребителей сбросили на город 3 749 тонн бомб.