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FPV-дрон поставил точку в судьбе украинского пикапа под Харьковом

Удар пришелся как раз в тот момент, когда боевики ВСУ осуществляли разгрузку своего пикапа.
2024-11-05 16:27:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пикапа ВСУ в Харьковской области. Удачный удар записал на свой счет российский оператор FPV-дрона из состава группировки войск «Север».

Передвижение пикапа выявили российские разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата. Боевики доставляли боеприпасы и продовольствие на свои позиции. 

Обнаруженную цель уничтожили прямо во время разгрузки - в это время вражеский автомобиль находился в лесополосе. 

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения неприятельской бронемашины Stryker - она тоже передвигалась по Харьковской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #Харьковская область #FPV-дрон #группировка "север"
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