FPV-дрон поставил точку в судьбе украинского пикапа под Харьковом

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пикапа ВСУ в Харьковской области. Удачный удар записал на свой счет российский оператор FPV-дрона из состава группировки войск «Север».

Передвижение пикапа выявили российские разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата. Боевики доставляли боеприпасы и продовольствие на свои позиции.

Обнаруженную цель уничтожили прямо во время разгрузки - в это время вражеский автомобиль находился в лесополосе.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения неприятельской бронемашины Stryker - она тоже передвигалась по Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.