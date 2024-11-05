FPV-дрон поставил точку в судьбе украинского пикапа под Харьковом

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пикапа ВСУ в Харьковской области. Удачный удар записал на свой счет российский оператор FPV-дрона из состава группировки войск «Север».
Передвижение пикапа выявили российские разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата. Боевики доставляли боеприпасы и продовольствие на свои позиции.
Обнаруженную цель уничтожили прямо во время разгрузки - в это время вражеский автомобиль находился в лесополосе.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения неприятельской бронемашины Stryker - она тоже передвигалась по Харьковской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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