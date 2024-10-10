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Главврач Домодедовской ЦГБ оценил вероятность начала эпидемии кори

У врачей есть необходимые запасы вакцины, чтобы защитить население от вируса.
Алексей Курильченко 2024-10-10 15:55:46
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Заболеваемость корью в России не перерастет в эпидемию при условии прохождения вакцинации. Несмотря на рост числа заболевших, у врачей есть необходимые ресурсы, чтобы защитить людей от вируса. Об этом «Звезде» рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

«Прирост по кори идет достаточно большой уже на протяжении полутора лет. Но я не думаю, что будет эпидемия, потому что вакцина сейчас в наличии имеется и мы активно вакцинируем тех, кто не болел», - рассказал Осипов.

Медик отметил, что корь - крайне заразная вирусная инфекция. У взрослых заболевание обычно протекает тяжелее, чем у детей. Вирус может привести к заболеваниям сердца, а также поражению головного мозга, почек и суставов.

Напомним, что 10 октября  в Институте стран Азии и Африки Московского государственного университета ввели карантин из-за вспышки кори. Это не первый за год случай выявления заболевания в университете - в апреле в МГУ проводилось расследование из-за выявления кори у студентов.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что данные Всемирной организации здравоохранения о заболеваемости корью в России занижены. Статистика ВОЗ не учитывает мигрантов и беженцев, хотя именно они являются основными источниками инфекции. В России же действует система индивидуального учета каждого случая любого инфекционного заболевания.

#Медицина #вакцина #корь #наш эксклюзив #эпидения
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