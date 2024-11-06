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МИД РФ: Россия будет следовать своим интересам при работе с новым главой США

В министерстве отметили, что американские политики придерживаются «антироссийских установок»
Таисия Кваша 2024-11-06 15:41:17
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ сделало заявление касаемо предварительных результатов выборов президента США. Сказано, что Россия продолжит работать с новой администрацией, продолжая опираться на свои интересы и на достижение целей СВО.

«Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», - утверждается в тексте.

В министерстве отмечают, что несмотря на взгляды избранного президента Штатов и нового состава Конгресса, в котором преимущество взяли республиканцы, правящие американские политики преимущественно следуют «антироссийскими установками».

Напомним, что сегодня кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах в США. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов проанализировал, какие последствия победы Трампа ждут Россию.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #МИД РФ #выборы-2024
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