В Госдуме заявили, что демонтаж «Алеши» в Болгарии равносилен его разрушению

Возможный перенос памятника советскому освободителю «Алеша» в Музей социалистического искусства будет равносилен его разрушению, считает депутат Госдумы РФ Ольга Германова.

«Что такое перенос такого грандиозного памятника? Это равносильно его разрушению, и мы это прекрасно понимаем. Они к нему подступались уже не первый раз. В 90-е годы, я помню, наши молодежные организации ездили туда, стояли на посту, не давали снести этот памятник. Тогда жители Пловдива отстояли памятник», - напомнила депутат.

Германова констатировала, что сегодня памятники советским и российским освободителям в Европе демонтируются. Для России горько, что в европейских странах пошла такая тенденция, поскольку в нашей стране «Алеша» - символ воинской славы и доблести, добавила она.

Между тем председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий назвал оскорбительным предложение демонтировать мемориал. Он призвал болгарскую сторону не сносить памятник, сказав, что для этого есть еще сутки.

Депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» (DSB) предложили до конца 2024 года перенести памятник «Алеша» с холма Освободителей в Пловдиве в Музей социалистического искусства в Софии. По их мнению, мемориал морально устарел и необходимо сделать его более привлекательным.