Песков назвал неуместным вопрос о состоянии Набиуллиной после операции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать состояние здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Он назвал соответствующий вопрос от журналистов неуместным.

«Это абсолютно личная информация. Состояние здоровья мы не имеем ни возможности, ни желания комментировать», - цитирует Life слова Пескова.

Представитель Кремля также заявил, что в любом случае желает сил и здоровья Набиуллиной.

Журналисты задали вопрос в связи с появлением информация о якобы проведенной операции председателю Центробанка в Центральной клинической больнице (ЦКБ).

Ранее в Кремле прокомментировали удары Соединенных Штатов и Великобритании по Йемену. Песков заявил, что нападение является нелегитимным с точки зрения международного права.