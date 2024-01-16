Политолог Наумкин заявил о «торчащих ушах» США в ситуации между Ираном и Ираком

Научный руководитель Института востоковедения РАН, советский и российский историк-востоковед Виталий Наумкин рассказал «Звезде» о развивающейся ситуации между Ираном и Ираком.

«Есть серьезные противоречия, раздувания со стороны внешних авторов, которые хотели бы дальше обострить эти отношения. Они и так конфликтны», - сказал эксперт.

Политолог отметил, что были столкновения между Индией и Пакистаном, Индией и Китаем, и это является абсолютно нормальной ситуацией в мировой политике.

«Ничего удивительного в этом нет. И риска какой-то большой войны между этими странами тоже нет. Ну, вмешиваются третьи силы, но я думаю, что они договорятся», - сказал Наумкин.

По его словам, Иран является самостоятельным государством и представляет собой центр силы. Политолог также добавил, что за Ираном не стоят никакие третьи силы. Что касается Ирака, Наумкин объясняет, что внутри есть проиранские и антииранские группировки, партии, группы, региональные группы, группы элит и другие силы, которые борются за власть и ресурсы.

«Есть какие-то силы, которые стремятся манипулировать ими. Те же американцы, которые везде всегда, их "уши торчат". И здесь они "торчат". Есть силы, которые хотели бы, чтобы американцы надолго закрепились и сидели, а есть те, кто хотели, чтобы они ушли», - объяснил политолог.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Ирака назвали агрессией против суверенитета страны обстрел Эрбиля Ираном. По факту обстрелов Багдад подаст жалобу в Совет Безопасности ООН и проведет расследование произошедшего.